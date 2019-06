Er behandelte auch Schäuble und Zanardi: Dieser Mann macht Kristina Vogel stark

„Ich weiß nicht, ob ich es ohne ihn so weit geschafft hätte“, sagt Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seit ihrem Rad-Unfall vom 26. Juni 2018 in Cottbus ab dem siebten Brustwirbel querschnittsgelähmt ist, über ihren Reha-Trainer Bodo Heinemann. Wenn der schlanke Herr mit dem grauen Haar ganz in Weiß gekleidet zwischen Turnhalle, Kletterwand und allerlei weiteren Fitness-Geräten durch die Flure des Reha-Sportgebäudes im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn schreitet, dann begegnen ihm Kollegen und Patienten mit größtem Respekt. Intern sagen sie zu dem 79-Jährigen hinter vorgehaltener Hand nur „der General“.

Vogel fährt für Training zweimal die Woche nach Berlin

Das liegt zum einen an seiner energischen Art, die gerade ehemaligen Leistungssportlern wie Kristina Vogel nicht fremd ist und ankommt. „Er bringt mich dazu, Dinge auszuprobieren, die ich sonst nie und nimmer getan hätte. Andererseits bin ich mutig genug, alles auszuprobieren. Bei uns passt es menschlich einfach und er ist auch der Grund dafür, dass ich zweimal in der Woche zum Reha-Training bei ihm fahre“, erklärt die Bundespolizistin aus Erfurt, die längst allein mit dem Auto durch die Gegend düst und versucht, ihren Alltag so selbstständig wie möglich zu gestalten.

In Bildern: Die Karriere von Kristina Vogel Schon vor ihrem Trainingsunfall 2018 verunglückte Kristina Vogel schwer. Im Mai 2009 wurde sie beim Straßentraining von einem zivilen Polizeiauto angefahren und brach sich einen Brustwirbel und den Handwurzelknochen. Später erhielt sie dafür 100.000 Euro Schmerzensgeld. ©

Anzeige

Genau darin sieht Heinemann sein Credo. Er arbeitet seit September vergangenen Jahres mit Kristina Vogel, die zuvor nach mehreren Not-Operationen wochenlang im Koma lag. „Eine solche Athletin wie sie hatte ich noch nicht. Sie war von Anfang an so engagiert, so optimistisch. Sie hat sofort erkannt, was sie machen muss. Das ist der Vorteil von Leistungssportlern gegenüber normalen Patienten. Sie hatten vor der Verletzung einen großen Bewegungsschatz, da geht die Reha wesentlich schneller, weil sich die Muskeln besser reaktivieren lassen. Man muss vermeiden, dass die Sportler in ein Loch fallen. Andererseits muss man solche energiegeladenen Menschen wie Kristina Vogel manchmal eher bremsen.“

Heinemann kann aber auch anschubsen und vorantreiben. Dann macht er dem Spitznamen General alle Ehre. „Für Außenstehende gehe ich manchmal hart um. Aber ich würde eher sagen, ich bin zielgerichtet. Ich erkläre das, was ich vorhabe. Wenn das bei den Sportlern durch den Kopf geht, hat das bisher immer geholfen.“

Geboren in Ahlbeck auf der Ostseeinsel Usedom wurde Heinemann Sportlehrer und kam 1962 an die Kinder- und Jugendsportschule nach Forst in der Lausitz. Der ehemalige Handballer war selbst als 110-Meter-Hürdensprinter aktiv und so arbeitete er mit jungen Leichtathleten. Er betreute zum Beispiel Christian Rudolph, Vizeeuropameister über 400 Meter Hürden 1971. 1972 folgte der Wechsel zum SC Cottbus. Karin Roßley, EM-Dritte 1978 und Weltrekordlerin über 400 Meter Hürden, zählte ebenso zu seinen Schützlingen. In den 1980er Jahren arbeitete er als Sportlehrer und DDR-Verbandstrainer im Versehrtensport, wie es damals hieß, in Berlin, wo er seitdem mit seiner Ehefrau Gunhild Hoffmeister, dreifache olympische Medaillengewinnerin auf den Mittelstrecken 1972 und 1976, lebt. Dort wurde er dann auch Trainer von Rollstuhlfahrerin Marianne Buggenhagen, die bei Paralympics insgesamt neun Goldmedaillen gewann.

Mit 80 Jahren will Heinemann aufhören

Seit 1997 ist Heinemann am Unfallkrankenhaus in Marzahn als Reha-Sportlehrer für Querschnittsgelähmte tätig, nach dem Renteneintritt ist er nur noch zweimal in der Woche am Wirbeln. Zum Jahresende will er mit 80 Jahren aufhören. Bis dahin hat er mit Kristina Vogel und seinen anderen Schützlingen noch einiges vor. Mit sonorer Stimme erklärt er anstehende Handlungsmuster.

Vogel: „Habe zum ersten Mal die Chance, wieder durchzuatmen“

„Das größte Problem für Leute, die plötzlich im Rollstuhl sitzen, ist es, die Angst zu überwinden, nach vorn rauszufallen. Dafür brauche ich aber eine gewisse Rumpfstabilität. Ohne die kann ich selbst die Arme nicht nach vorn ausstrecken ohne umzufallen“, nennt er einen wichtigen Therapieschritt. Unter all den „Foltergeräten“ in der mit vielen Patienten gut gefüllten Reha-Turnhalle ragt der sogenannte Spacecurl heraus, ein Spezialgerät, welches auch die Kosmonauten zum Training benutzen. Kristina Vogel mag dieses Raumschiff, bei dem man scheinbar schwerelos in alle Himmelsrichtungen gekippt werden kann.

„Durch das ständige Sitzen im Rollstuhl werden die Beinknochen spröde, können also schnell brechen“, verdeutlicht Heinemann. „In dem Spacecurl wird der Querschnittsgelähmte so eingespannt, dass er stehen kann. So kann ich sehr viel Körpergefühl entwickeln. Das braucht man im Alltag. So wie ich in der Reha arbeite, lebe ich. Arbeite ich schlecht, dann bleibt mein Leben eingeschränkt.“ Die Patienten sollten alles, was ihnen die Gesellschaft biete, auch nutzen können.

Das Wichtigste sei aber die Selbstständigkeit. „Man muss diese Leute nicht bedauern und nur um ihnen einen Gefallen zu tun, den Rollstuhl schieben wollen“, meint Heinemann und berichtet, wie er mal einen Patienten habe im Rollstuhl stehen lassen, weil der keine Lust mehr zum Weiterfahren hatte. „Später zur Entlassung gab es dann ein Dankesschreiben.“ Heinemann macht die Arbeit Spaß, noch wolle er seine offenbar goldenen Hände nicht in den Schoß legen.

Auch Kristina Vogel will weitermachen, schauen, was sich beruflich entwickelt, wie sie sagt. Sportlich wird sie bleiben, hat sich bereits ein Handbike zugelegt und möchte im Oktober am „The Bridgestone Great 10k“, einem Zehn-Kilometer-Lauf mit Start und Ziel am Schloss Charlottenburg in Berlin, teilnehmen. Bis dahin wird sie mit Hilfe von „General“ Heinemann weiter vorankommen.

Trainer von Schäuble, Zanardi und Ziesmer

Bodo Heinemann hat nicht nur mit Kristina Vogel zu tun. Eher zufällig läuft ihm beim Interviewtermin Henning Harnisch, Basketball-Ikone von Alba Berlin, über den Weg. Nach einem Oberschenkelhalsbruch befindet sich der frühere Nationalspieler in der Reha. Heinemann bemängelt sofort den schiefen Gang und schnappt sich den Klienten für ein paar Übungen. „Er ist eben ein Guru“, sagt Harnisch sichtlich aufgemuntert über Heinemann nach den offenbar hilfreichen Tipps.

Der 79-Jährige hatte viele bekannte Sportler in seinen Händen. Darunter war auch Ex-Formel 1-Rennfahrer Alessandro Zanardi, als der Italiener nach seinem Unfall auf dem Lausitzring 2001 beide Beine verlor und ins UKB Berlin-Marzahn kam. Auch der frühere Innen- und Finanzminister Wolfgang Schäuble, der nunmehrige Bundestags-Präsident ist seit einem Attentat 1990 querschnittsgelähmt, „trainierte“ bei Heinemann. Ex-Turner Ronny Ziesmer aus Cottbus gehörte nach seinem schweren Trainingsunfall 2004 zu Heinemanns Reha-Patienten. Heinemann machte außerdem viele Profis von Alba Berlin, den Eisbären Berlin oder vom 1. FC Union Berlin nach Verletzungen wieder fit.

ANZEIGE: Dein Trainingsset für die Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.