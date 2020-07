Kritik am Spielplan der Oberliga: "Man nimmt die Probleme mit in die nächste Saison"

Es wird eine harte Saison für die Oberligisten HV Barsinghausen, MTV Großenheidorn, Lehrter SV und TSV Burgdorf III. Im Gegensatz zu den Landesligen, wo die Anzahl der Staffeln von fünf auf sieben erhöht und dafür die Menge der Mannschaften von je 14 auf elf reduziert wurde, bleibt in der vierthöchsten Spielklasse alles wie gehabt. Da es coronabedingt keine Absteiger gab, treten in der Oberliga Niedersachsen künftig 15 Mannschaften an.

„Ich verstehe nicht, warum mit zweierlei Maß gemessen wird“, sagt HVB-Trainer Sven Reuter. Los geht es am 3./4. Oktober. Bis zum 5./6. Juni 2021 warten 28 Partien auf die Akteure. Bis Weihnachten sieht der Spielplan lediglich in den Herbstferien ein freies Wochenende vor. Auf die zu erwartende hohe Belastung stellt Großenheidorns Trainer Stephan Lux seine Mannschaft mit einer knackigen Vorbereitung von drei Einheiten in der Woche über bis zu zweieinhalb Stunden entsprechend ein. „Aber wie ist der Plan, wenn Corona in einem Landkreis dazu führt, dass Spiele ausfallen?“, gibt Lux zu bedenken.