Nach Kritik an Ceferin-Vorstoß: UEFA relativiert Zuschauer-Aussagen des Präsidenten

Die Europäische Fußball-Union hat die Aussagen ihres Präsidenten Aleksander Ceferin zur Zulassung von Zuschauern bei der EM in diesem Sommer teilweise relativiert. Keine der zwölf Ausrichterstädte werde „automatisch“ gestrichen, wenn dort nur Geisterspiele möglich sein sollten, teilte die UEFA am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Es müsse dann aber abgewogen werden, ob es nicht sinnvoller wäre, die Partien an einen anderen Ort zu verlegen. Eine erste Frist für die Entscheidung läuft bis zum 7. April.

