Kritik an Medien und Experten: Nagelsmann fordert mehr Geduld mit DFB-Elf

Leipzig. Auf die deutsche Nationalelf und ihren Coach Joachim Löw verbal draufzuhauen, ist in diesen Tagen en vogue. Julian Nagelsmann will da nicht mitmache und hat im Umgang mit der deutschen Mannschaft und dem Bundestrainer für mehr Geduld plädiert. „Ich glaube, das letzte positive Wort über die Nationalmannschaft habe ich 2014 gelesen“, sagte der Trainer von RB Leipzig am Donnerstag. „Wir sollten mit dem Prunkstück des deutschen Fußballs menschlicher umgehen. Man sollte alles neutraler und fußballspezifischer äußern und nicht mit der abwertenden Wortwahl von Experten und auch den Medien.“ Man tue gut daran, der jungen Mannschaft mehr Ruhe und Zeit zu lassen.

