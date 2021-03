Kritik an Arminia Bielefeld und Schalke 04: Entlassungen von Neuhaus und Gross "Aktionismus"

Der Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer, Lutz Hangartner, hat die Trainer-Trennungen bei den Bundesligisten FC Schalke und Arminia Bielefeld als "Aktionismus" kritisiert. "Man möchte nach außen hin demonstrieren, alles im Sinne des Vereins versucht zu haben", sagte Hangartner sportschau.de. "In Wirklichkeit soll die Trainerentlassung aber eher von den eigenen Fehlern in der Vereinsführung ablenken." Die Entwicklung, dass viele Klubs schnell den Trainer wechselten, sei "alles andere als gut".

In bestimmten Situationen könne ein Trainerwechsel ein "probates Mittel" sein, urteilte der 77-Jährige. "Was wir aber kritisieren, sind die Menge und vor allem die Zeitpunkte der Trainerentlassungen", sagte er auch mit Blick auf das frühe Aus von David Wagner auf Schalke und Achim Beierlorzer beim FSV Mainz 05 in dieser Saison. Die häufigen Wechsel brächten "keine positiven Resultate".