Kritik von BVB-Anhängern vor Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg: Fans "für dumm" verkauft

Fans von Bundesligist Borussia Dortmund haben vor dem Spiel gegen den FC Augsburg Kritik an der Vereinsführung geübt. " Cramer, wieder mal ein "Fehler unterlaufen" - wieder versucht, Fans für dumm zu verkaufen! ", war auf einem Banner in Großbuchstaben vor der Südtribüne zu lesen. Dieser Schriftzug dürfte gegen BVB-Marketingchef Carsten Cramer gerichtet gewesen sein.

Bei dieser Partie gegen Sporting Lissabon (1:0) am Dienstag hatten Fans ein Banner gegen die Reformen der Champions League durch die Europäische Fußball-Union UEFA aufgehängt. Dieses wurde nach Darstellung des Bündnisses Südtribüne Dortmund entfernt, dies kritisierte die Organisation in einer Stellungnahme im Internet am Donnerstag scharf.