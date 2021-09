Nach Kritik von BVB-Boss Watzke und Zorc: Das sagt Schiedsrichter Aytekin zu den Vorwürfen

Das sah Aytekin komplett anders. Bereits am Samstag hatte sich der Schiedsrichter nach dem Spiel gegenüber Sky zur umstrittenen Szene geäußert. Gegenüber Bild äußerte sich der 43-Jährige zu den Worten von Watzke. "Die Aussage von Herrn Watzke, ich sei ein Kapellmeister, lege ich nicht auf die Goldwaage. Natürlich sind nach so einer Entscheidung viele Emotionen im Spiel. Ich schätze und respektiere ihn sehr und habe ein gutes Verhältnis zu den BVB-Verantwortlichen", betonte Aytekin.

Neben dem Geschäftsführer machte auch Dortmunds Sport-Direktor Michael Zorc seinen Unmut deutlich. "Ich mag Deniz Aytekin und halte ihn grundsätzlich für einen sehr guten Schiedsrichter, aber in Gladbach hat er einfach einen schlechten Tag erwischt! Das Fehlverhalten von Mo Dahoud ist unstrittig, und doch hat die Verhältnismäßigkeit in diesem Spiel nicht gestimmt. Lars Stindl hackt dreimal rein und kommt so davon", wird Zorc in der Bild zitiert. Der Bundesliga-Referee sei in dem Spiel selbst auch emotional gewesen. Er stellt aber auch klar: "Sieht man nur die Gelbe Karte, kann man durchaus auf die Idee kommen, dass der Platzverweis überzogen war. Wäre die Dahoud-Aktion das erste Reklamieren gewesen, hätte ich ihn nicht vom Platz gestellt."