Nach Kritik an Fans: US-Nationalspieler Reggie Cannon erhält Morddrohungen

Der US-amerikanische Fußballprofi Reggie Cannon hat nach seiner Kritik an Fans seines Klubs FC Dallas Morddrohungen erhalten. Zudem wurde der 22-Jährige in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. "Wir wollen uns klar ausdrücken: Wir lieben und unterstützen Reggie Cannon. Die rassistischen Kommentare und Morddrohungen, die er erhalten hat, sind abstoßend und inakzeptabel", teilten die Teambesitzer Clark und Dan Hunt am Donnerstag (Ortszeit) in einer Erklärung mit.