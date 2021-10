Scharfe Kritik nach Frustfoul und 0:5-Klatsche von Manchester United: "Ronaldo verliert den Verstand"

Der FC Liverpool fertigte den großen Rivalen Manchester United im Old Trafford mit 5:0 (4:0) ab. Gegen Jürgen Klopps Team mussten die Red Devils nach einer Roten Karte für Paul Pogba (60. Minute) eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Viel Kritik kassierte aber ein anderer Spieler - Cristiano Ronaldo. Nach einem Frustfoul fand die internationale Presse deutliche Worte. "Cristiano Ronaldo verliert den Verstand", schrieb der italienische Corriere dello Sport. Die spanische Marca titelte: "Ronaldo verliert den Kopf." Was war passiert? Der 36-Jährige foulte beim Stand von 0:3 (45.+1) seinen Gegenspieler Curtis Jones an der Torlinie. Als dieser am Boden lag und den Ball unter sich vergrab, trat CR7 gegen die Kugel. Der Ball prallte direkt in die Magengrube des Liverpool-Spielers. Schiedsrichter Anthony Taylor zeigte Ronaldo nach einer Rudelbildung nur Gelb.

Anzeige