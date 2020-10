Kritik am Spielaufbau des DFB-Teams – Schweinsteiger bemängelt: "Das Spiel lahmt"

Endlich hat es für die deutsche Nationalmannschaft mit dem ersten Sieg im Jahr 2020 geklappt – doch wirklich souverän war es am Ende nicht. Zwar gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:1 in Kiew gegen die Ukraine , doch offenbarte sie größere Mängel im Aufbauspiel . Dieses wurde nach der Partie von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger kritisiert und auch Löw gestand Fehler ein.

Genau das hatte Trainer-Legende Arsene Wenger bereits im Vorfeld der Partie in der ARD-Sendung Sportschau Thema bemängelt. "Deutschland hat keine großen Spieler im Aufbau und auch keinen Mittelstürmer mehr von internationaler Klasse", sagte der Franzose, der die Probleme aufzeigt: "Historisch hatte der DFB immer gute Spieler im Aufbau. Das ist heute nicht mehr der Fall." Das war auch am Samstag in Kiew gut zu sehen. Immer wieder mussten die Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Toni Kroos die Bälle weit in der eigenen Hälfte abholen und nach vorn tragen.