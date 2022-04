Kritik, Zweifel, Prognose: Ex-Nationalspieler Hamann analysiert Bayern-Pleite in Villarreal

Großes Glück hatten die Bayern, dass nach dem Rückstand ein ganz krummes Tor von Francis Coquelin nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt wurde (41.). Nach der Pause schoss Gerard Moreno an den Pfosten (53.). Erstmals nach viereinhalb Jahren verloren die zeitweise taumelnden Bayern wieder ein Auswärtsspiel in der Champions League. "Bayern hatte keine Antworten und Mittel parat. Sie waren in allen Belangen unterlegen. Und wenn man in der Champions League auswärts mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala im zentralen Mittelfeld spielt, wird es ganz schwer – es war nur wenig Präsenz da", meinte Hamann, der lieber Leon Goretzka in der Anfangsformation gesehen hätte.