Kritischer Geist dankt seinen Kritikern: Kanu-Landestrainer Schuck geht in den Ruhestand

Leipzig. Wenn sich Weltmeister und Landestrainer Alexander Schuck an diesem Mittwoch nach fast 50 Jahren im Leistungssport in den Ruhestand verabschiedet, geht nicht nur ein wichtiger Vertreter der erfolgreichsten sächsischen Sportart – dem Kanurennsport. Mit dem Leipziger geht zugleich ein kritischer Geist, der den Finger immer mahnend erhob oder in die Wunde legte – und sich damit nicht nur Freunde machte. Anzeige

In den Sport würde er wieder gehen, aber von dem Leistungssport rät er Trainern ab. Dabei redet er nicht in erster Linie vom Druck, von den Gehältern, arbeitnehmerunfreundlichen Vertragssituationen, der Abhängigkeit von Erfolgen und Funktionären. Der Fall der am Pranger stehenden Chemnitzer Turntrainerin habe ihn nachdenklich gestimmt. „Wenn du heutzutage deinen Sportler über die nächste Hürde heben willst, stehst du plötzlich wegen physischer oder psychischer Gewalt am Pranger. Wer davon redet, die Weltspitze ohne Schmerz erreichen zu wollen, der ist beim Breitensport oder soll zum Schach gehen. Dann braucht er nur aufzustehen, wenn ihm der Hintern wehtut.“

20 Jahre für drei Minuten auf dem Podest?

Für Schuck ist Weltspitze die Auseinandersetzung mit dem Unmöglichen. „Das Ganze 20 Jahre lang – wer die wenigsten Fehler macht, kommt oben an.“ Es braucht ganz spezielle Charaktere – auf Sportler- wie Trainerseite. „Wer trainiert schon 20 Jahre, um drei Minuten auf dem Podest zu stehen?“ Auf der anderen Seite könne sich ein Leistungssportler ausprobieren, „du bist in einer tollen Gemeinschaft, kannst auf Staatskosten die Welt sehen – das wiegt vieles auf.“

Der 63-Jährige stellt die aktuelle Spitzensportreform infrage. „Ich habe drei Reformen mitgemacht und spüre nur, dass die Kaderkreise andere Namen bekommen. Aber ob du dich nun C- oder LK1-Kader nennst – davon paddelst du nicht schneller, wenn du nicht besser trainierst.“ Und schon liegt sein Finger wieder in der Wunde: „Wir reden im Leistungssport zu viel über Organisatorisches oder Stundenpläne. Wann reden wir mal übers Training? Mir fehlte dazu zuletzt zunehmend der Austausch mit Kollegen anderer Sportarten, da waren wir mal weiter.“ Aus seiner eigenen Karriere weiß der Canadierspezialist: „Wenn es nicht läuft, geht es nur über mehr Training.“ Daher fremdelt er auch mit dem Begriff Talent. „Es gibt nur ein Talent: die Bereitschaft, sich zu schinden.“

1984: Schucks bestes Jahr

Womit wir beim Erfolgsrezept der deutschen und Leipziger Kanu-Asse wären. Zu dem Thema zitiert er gern eine Kellnerin im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Die habe vor Jahren gemerkt: „Die Kanuten sind beim Training früh die Ersten und abends die Letzten.“ Aber besteht nicht die Gefahr, zu viel zu trainieren? „Das klassische Übertraining habe ich selten erlebt. Das Verhältnis zwischen Be- und Entlastung muss halt stimmen.“ Da sei er selbst ein gebranntes Kind. „1980 haben wir vor Olympia trainiert wie die Verrückten – da habe ich das Höhentraining in Mexiko nicht verkraftet.“

Eine Leipziger Kanufamilie: Anette Schuck, Tanja Schuck und ihr Vater Alexander Schuck (v.l.). © Hendrik Schmidt

Bereits die Spiele vier Jahre zuvor in Montreal habe er ohne eigenes Verschulden in den Sand gesetzt. „Da habe ich nach der Ankunft in Kanada die Ruhr bekommen und vier Kilo abgenommen.“ Eine Interflug-Mitarbeiterin, die das Essen verpackt hat, habe die Krankheit ins Olympiateam eingeschleppt. 1984 knüppelte er für Gold in Los Angeles – sein bestes Jahr. Sarkastisch sagt er: „Ich habe meine Olympiachance dem Weltfrieden geopfert. Im Ernst: Ich bin ein klarer Gegner von Boykotten. Wenn sich Politiker nicht einigen können, sollen sie den Sport nicht mit reinziehen.“ Ein Jahr später wurde er Weltmeister. Und 1988 erreichte er im vierten Anlauf mit 31 endlich ein olympisches Finale – in Seoul wurde es Rang fünf im Zweiercanadier.

1992 hatte er als Trainer der Dänen die Chance, auch Barcelona zu erleben. „Ich war neu dort, hatte sie nicht vorbereitet, da wollte ich sie bei Olympia auch nicht betreuen.“ Die zwei Jahre Dänemark seien für ihn sehr wertvoll gewesen. „Die haben den Sport mit viel Liebe gemacht, es gab keine Verhätschelten oder Gezwungenen.“

Zeit für Enkel, Weinberg, Hühner – und drei alte Mopeds

Nach fast 50 Jahren zieht Alex Schuck einen Strich, tritt sogar aus dem SC DHfK aus. Er wohnt auf dem Land, will zur Ruhe kommen. „Ich habe sieben Enkel, einen Weinberg, endlich Zeit für die Familie.“ Er wolle drei Mopeds aufbauen, kümmere sich um die Hühner. Bedanken möchte er sich bei seinem Studium an der längst abgewickelten DHfK. „Das war für mich das Harvard des Sports – den Stempel wollte ich in der Wendezeit unbedingt noch auf meinem Diplom. Das waren tolle Dozenten und Lehrbücher, etwas Klügeres gibt es nicht.“