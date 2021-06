"Ungutes Gefühl" wegen Corona-Fall bei Schottland: Kroatien-Trainer Dalic vor letztem Gruppenspiel besorgt

Der positive Corona-Fall von Schottlands Billy Gilmour hinterlässt bei Gruppengegner Kroatien ein ungutes Gefühl. "Wir sind besorgt, aber leider müssen wir dieses Spiel spielen", sagte Trainer Zlatko Dalic am Montag in Glasgow. Mittelfeldspieler Gilmour muss in eine zehntägige Quarantäne. Er hoffe, dass es keinen weiteren Fall gebe und Gilmour bald wieder gesund sei, so Dalic. Anzeige

Der Coach richtete seinen Blick auf das entscheidende Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr, MagentaTV) in Glasgow, in dem beide Teams einen Sieg brauchen. Doch befragt zu den Corona-Bedingungen und den Wirbel um Gilmour sprach er auch über die seiner Ansicht nach nicht gleichen Voraussetzungen der Teams bei der Fußball-EM. "Wir reisen alle drei Tage, das sind keine guten Bedingungen", sagte er.

"Kroatien-Trainer Dalic: "Die Bedingungen sollten für alle dieselben sein"

Kroatien hat sein Teamquartier wegen der Corona-Pandemie in der Heimat. Grund ist die Sorge, dass bei einem positiven Corona-Fall die ganze Mannschaft möglicherweise in Quarantäne müsste. "Die Bedingungen sollten für alle dieselben sein. Es sind nicht dieselben für alle." Die bisherigen Corona-Fälle kurz vor oder während der EM hatten keine Team-Quarantäne zur Folge. Von dem unguten Gefühl will sich Kroatien nicht stoppen lassen. "Vor der EM wussten wir, dass das dritte Spiel das entscheidende wird. Es ist die letzte Chance. Die wollen wir ergreifen", sagte Dalic.