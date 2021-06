Perisic sichert einen Punkt: Vize-Weltmeister Kroatien kann auch gegen Tschechien nicht gewinnen

Vize-Weltmeister Kroatien bleibt bei der Europameisterschaft weiter sieglos: Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic kam nach der Auftaktniederlage gegen England am Freitagabend auch gegen Tschechien nicht über ein Unentschieden hinaus. Im Glasgower Hampden Park machte Tschechiens Patrik Schick im ersten Durchgang per Foulelfmeter als erster Spieler beim Turnier sein drittes Tor (37.). In Halbzeit zwei sicherte der ehemalige Bayern-Profi Ivan Perisic Kroatien wenigstens noch einen Punkt. In Gruppe D bahnt sich nun ein überaus spannendes Gruppenfinish an. Anzeige

Wie schon gegen England tat sich die Dalic-Elf am Freitag erneut schwer, gute Chancen zu kreieren. Mit dem 2:0-Sieg gegen Schottland vom ersten Spieltag im Rücken begann Tschechien hingegen mutig. In der 18. Minute belohnte sich die Mannschaft dann auch fast mit dem 1:0: Der Doppel-Torschütze aus dem ersten Spiel, Leverkusens Patrik Schick, schoss sich aber frei vor dem kroatischen Tor nur selbst an. Es dauerte stattdessen bis in die 35. Minute, bis das Tor fiel: Bei einer Ecke erwischte Dejan Lovren Schick mit dem Ellenbogen im Gesicht. Nach Ansicht der Video-Bilder gab der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande Elfmeter – eine strittige Entscheidung. Schick trat selbst an und sorgte mit seinem dritten Turnier-Tor für die Halbzeit-Führung des Underdogs.

In Durchgang zwei erwischte Kroatien dann aber einen besseren Start – und glich durch eine Einzel-Aktion aus: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß an der Mittellinie kam Perisic auf der linken Außenbahn an den Ball, zog zum Strafraum und schlenzte dort nach einem Haken sehenswert ein (47.). Kroatien zeigte sich jetzt zwar präsenter, die ganz großen Tor-Chancen blieben aber weiter aus. Erst in der 72. Minute hätte der eingewechselte Nikola Vlasic im Strafraum eigentlich das 2:1 erzielen müssen, zielte aber knapp über das Gehäuse. Da Tschechiens Tomas Kalas in der Schlussphase im Sechzehner auch den Schuss von Bruno Petkovic blocken konnte (89.), blieb es bei der am Ende leistungsgerechten Punkteteilung.





Torverhältnis könnte am letzten Spieltag über das Achtelfinale entscheiden