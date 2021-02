Kronprinz mit fotografischem Gedächtnis: NFL-Star Mahomes könnte in große Fußstapfen treten

Der auf den Thron des besten NFL-Spielers drängende Kronprinz gegen den alternden König, so ließe sich das Duell des Titelverteidigers Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes mit der Heimmannschaft Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr, Pro Sieben und DAZN) auch umschreiben. Der Super Bowl als Kampf der Footballgenerationen. Anzeige

Denn Mahomes, da sind sich alle Footballfans sicher, ist der Thronfolger in der NFL. *Er ist es, der Brady beerben soll *– und das schon seit Jahren. Doch dem einstigen Wunderkind, das mit 25 Jahren nun auch im gestandenen Profialter und amtierender Super-Bowl-Champion ist, geht es ein wenig wie Prinz Charles mit dessen Mutter Elizabeth II. Tom Brady will und will nicht abdanken, er ist nach wie vor hungrig auf jeden Titel und neue Rekorde.

Mehr vom SPORTBUZZER

Da bleibt Mahomes nur Humor. Nachdem er mit den Chiefs als Titelverteidiger den Einzug in den diesjährigen Super Bowl geschafft hatte, sagte er, angesprochen auf den Gegner: "Gegen einen der größten, wenn nicht den größten Quarterback aller Zeiten in dessen 150. Su­per Bowl antreten zu dürfen, das wird natürlich eine tolle Erfahrung."

Mahomes über Supersar Brady: "Er macht alles richtig"

Zehn Tage später, bei der Pressekonferenz, bei der Mahomes aus Kansas City zugeschaltet war, weil die Chiefs wegen Corona erst zwei Tage vor Spielbeginn nach Tampa reisen durften, klang es schon anders, wie er über Brady sprach. Nämlich mit fachlicher Hochachtung. "Seine Fähigkeit, die gegnerische Abwehr schon vor dem Snap zu zerlegen (dem Beginn eines Spielzugs, d. Red.), bewundere ich sehr. Ich versuche auch, dieses Niveau zu erreichen. Für den weiteren Verlauf meiner Karriere werde ich mir alles von ihm anschauen, was verfügbar ist. Denn er macht alles richtig, wie man an den Ringen an seinen Fingern sehen kann."

Sechs Super-Bowl-Ringe gegen einen – so einfach ist die Rechnung Brady–Mahomes aber nicht aufzumachen. Gelingt es den Chiefs, ihr Spiel zu machen und die Qualitäten von Mahomes auszuspielen, der, ähnlich wie Brady, in der Lage ist, ein verloren geglaubtes Spiel zu drehen, haben sie beste Chancen gegen den ewigen Underdog Tampa, der unter Headcoach Bruce Arians ein schlagkräftiges Team aufgebaut hat.

Chiefs-Quarterback Mahomes verfügt über fotografisches Gedächtnis

Neben seinem Wunderarm, mit dem er Pässe so präzise werfen kann wie wohl sonst nur Brady, verfügt der gebürtige Texaner Mahomes über ein fotografisches Gedächtnis. Das hilft ihm nicht nur bei der Analyse der Gegner, sondern auch bei der Beherrschung des Playbooks, der Teambibel, in der alle Spielzüge und deren Codes auf dem Feld vermerkt sind. Mahomes scannt das Spielfeld und antizipiert, was als Nächstes beim Gegner passieren könnte. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei dem Rasenschach, in das Football manchmal ausartet.