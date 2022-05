Kronshagen bleibt sieglos und stellt neuen Trainer vor

„Einen muss ich mindestens machen“, sagte Julian Huchzermeier nach dem Schlusspfiff. Binnen drei Minuten vergab Kronshagens zentraler Mittelfeldspieler zwei Hochkaräter (58./62.), als er jeweils freistehend an PSV-Keeper Nico Heuer scheiterte. Doch nicht nur Huchzermeier fehlte gegen die Neumünsteraner das Abschlussglück. Abschlussglück, oder war es vielmehr das Unvermögen eines Abstiegskandidaten? Sechs Großchancen ließen die Gastgeber ungenutzt. Teils sorglos, teils technisch schwach, teils dem schlechten Rasen in Kronshagen geschuldet.

Imeri: „Wir sind in diesen Situationen nicht abgezockt“

TSVK-Coach Liridon Imeri resümierte: „Wir werden nicht mehr abgeschlachtet. Aber aus den Möglichkeiten, die sich uns bieten, muss man einfach mehr machen. Wir sind in diesen Situationen nicht abgezockt.“ Diese Cleverness legten die Gäste an den Tag. Auf dem Kronshagener Rasen, der eher einer frisch gemähten Schlaglochpiste glich, neutralisierten sich beide Teams in der Anfangsphase. Fehlpass hier, Stockfehler da. Der erste präzise vorgetragene Angriff brachte Gefahr. Nach Huchzermeier-Solo kam Thorge Jeß zum Kopfball (26.), der jedoch abgeblockt wurde.