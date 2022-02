Alaba, Kroos & Co. verlieren kurz vor Schluss: Real Madrid fliegt in Bilbao aus dem spanischen Pokal

Im Viertelfinale des Copa del Rey ist für Titel-Favorit Real Madrid Endstation. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti unterlag am Donnerstagabend bei Athletic Bilbao mit 0:1 (0:0). Alex Berenguer markierte in der 89. Spielminute den entscheidenden Treffer für die Hausherren und besiegelte das Aus der "Königlichen". Bilbao untermauerte indes den Status als Favoriten-Schreck. Bereits im Achtelfinale hatten die Basken den FC Barcelona (3:2) ausgeschaltet.

Bereits in Durchgang eins hatte Bilbao den Madrilenen das Leben schwer gemacht. Real blieb in der Defensive zwar sicher, in der Offensive jedoch weitestgehend harmlos. Immer wieder gelang es dem Underdog über schnelle Gegenangriffe Nadelstiche zu setzen. Spätestens der gut aufgelegte Real-Keeper Thibaut Courtois war jedoch zunächst Endstation. Auch in Hälfte zwei hielt Bilbao das Spiel offen – und belohnte sich kurz vor dem Ende mit dem entscheidenden Punch. Berenguer war der Nutznießer einer vorangegangenen Aneinanderreihung von Fehlern der Madrid-Stars Luka Modric und Casemiro und schoss zum Sieg ein (89.).