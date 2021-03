Nach Abreise von Kroos, Hofmann und Halstenberg: Löw verzichtet auf Nachnominierungen

Joachim Löw will nach dem coronabedingten Ausfall von Jonas Hofmann und Marcel Halstenberg sowie der Verletzung von Toni Kroos zunächst auf Nachnominierungen für die WM-Qualifikationsspiele in Rumänien und gegen Nordmazedonien verzichten. "Wir bleiben zunächst in der Gruppe", sagte der Bundestrainer nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt des Länderspieljahres in Duisburg gegen Island. Zwar habe er mit seinem Trainerteam mögliche Nachnominierungen vorbereitet. Löw will aber erst einmal die aktuelle Entwicklung abwarten.

Anzeige

"Wir machen jeden Tag Testungen. Sollte nichts mehr so sein, bleiben wir in der Gruppe", erklärte der Bundestrainer bei RTL. Es sei derzeit auch nicht so leicht, neue Spieler kurzfristig in die Corona-Blase zu holen. Zudem will Löw erst sehen, ob ihm "Verletzungen noch einen Strich durch die Rechnungen machen".