Mit Kroos und Ödegaard: Real Madrid startet Titelverteidigung mit Nullnummer gegen Real Sociedad

Bei den Madrilenen feierte Martin Ödegaard sein Comeback. Das einstige Wunderkind war in der vergangenen Saison an Real Sociedad verliehen und hatte sich mit überzeugenden Leistungen wieder in den Fokus gespielt. Die Gastgeber, bei denen Welt- und Europameister David Silva nach seinem Wechsel von Manchester City zu einem Joker-Einsatz kam, waren in der wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragenen Partie trotz deutlich geringerer Spielanteile näher am Sieg.