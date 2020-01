Krupp vor dem Hockey Open Air: "Glaube schon, dass Dresden ein DEL-würdiger Standort ist"

Dresden.Beim Hockey Open Air in Dresden gibt es in diesem Jahr eine internationale Premiere, denn es treten die beiden tschechischen Extraligisten Sparta Prag und Verva Litvinov gegeneinander an. Mit Uwe Krupp steht bei den Hauptstädtern ein absoluter Eishockey-Star als Cheftrainer hinter der Bande. Der 54-jährige gebürtige Kölner bestritt nicht nur 810 NHL-Spiele, sondern war 1996 mit Colorado Avalanche der erste deutsche Stanley-Cup-Gewinner, wurde 2017 in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Von 2005 bis 2011 trug er die Verantwortung als Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft, coachte anschließend die Kölner Haie und die Eisbären Berlin, bevor er 2018 nach Prag wechselte. Im SPORTBUZZER-Interview spricht der noch immer durchtrainiert wirkende 1,98 m große Ex-Verteidiger über das Event in Dresden, eine besondere Erinnerung und eine Überraschung bei Sparta.