Krzikalla krönt Aufholjagd: SC DHfK Leipzig bezwingt die Füchse Berlin 24:23

Leipzig. Nach einer desolaten Anfang-Viertelstunde schien das Spiel schon verloren. Doch am Ende lagen sich die DHfK-Handballer überglücklich in den Armen. Nach einer tollen Aufholjagd bleiben die ersten beiden Punkte der neuen Bundesliga-Saison in Leipzig, schleichen die Füchse Berlin mit 24:23 (10:14) Toren geschlagen vom Feld. Lucas Krzikalla netzte mit der letzten Aktion des Spiels zum umjubelten Siegtreffer ein.