KSB-Geschäftsführer Schnerrer erbost über Lage: "Absolut unbefriedigend"

Wie vertrösten Sie Vereinsverantwortliche und -Mitglieder, die nun schon so lange auf organisierten Sport verzichten müssen?

Es sind ja auch andere Lebensbereiche stark eingeschränkt und der Großteil der Menschen sieht, was in der Welt los ist. Anfänglich haben wir den Vereinen gesagt, konzentriert euch auf organisatorische Dinge, bildet Übungsleiter aus oder erledigt, was in der Vergangenheit liegen geblieben ist. Aber jetzt dauert die Pause schon derart lange, da merken alle, dass auch die Online-Angebote und Vereins-Challenges auf Dauer nicht ausreichen. Der Breitensport lebt von der Gemeinschaft – und die kann momentan nicht gelebt werden.