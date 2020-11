KSV-Mittelfeldmotor Jonas Meffert: "Werden uns künftig wieder mehr Torchancen erspielen"

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat keines der vergangenen vier Spiele gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. Diese Serie des aktuellen Tabellenvierten von der Förde soll am Sonnabend (13 Uhr) in der Heimpartie gegen das Team von der schwäbischen Ostalb enden. Darauf hofft auch Jonas Meffert, Mittelfeld-Stratege der Störche, in einem Video-Interview mit dem KN-Sportbuzzer und tippt auf einen 1:0-Erfolg.