Kubacki siegt bei der Vierschanzentournee: Das ist der polnische Super-Skispringer

Das Fliegen ist nicht nur auf der Skisprung-Schanze Dawid Kubackis große Leidenschaft. „Das meiste, was ich mache, hat mit der Luft oder mit dem Fliegen zu tun“, beschreibt der polnische Blondschopf und Vierschanzentournee-Champion seine Hobbys. Der 29-Jährige baut in seiner Freizeit Modellflugzeuge und -Helikopter, ist begeisterter Segelflieger. Auf der Schanze springt er häufig unter dem Radar - der Fokus richtete sich beim polnischen Team bis zuletzt meist auf den zweimaligen Tourneegewinner und dreimaligen Olympiasieger Kamil Stoch. Das wird sich jetzt zumindest für einige Zeit ändern. Denn Kubacki gewann nicht nur das Springen in Bischofshofen - sondern auch die Gesamtwertung der Vierschanzentournee vor dem Norweger Marius Lundvik und dem Deutschen Karl Geiger.