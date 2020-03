Kuck' mal, wer da trifft! Mörser Überraschungsgast erzielt Doppelpack

Ass im Ärmel

„Es war das typische erste Spiel nach der Winterpause“, fand TSG-Coach Marco Ament. „Der Einsatz hat gestimmt, da will ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Der Rhythmus und die Leichtigkeit haben aber ein bisschen gefehlt.“ So hatten die Mörser zwar mehr vom Spiel, „durch leichte Fehler haben wir uns das Leben aber selbst schwer gemacht. Daraus sind dann auch zwei Gegentore resultiert“, stellte Ament fest, der allerdings ein Ass im Ärmel hatte.

Recht überraschend lief Simon Krause nochmal für die TSG auf. Der Knipser wollte der Liebe wegen eigentlich schon in den USA leben. „Wir waren selbst überrascht. Er hat Probleme mit der Arbeitserlaubnis und musste deshalb nochmal zurück nach Deutschland“, klärte Ament auf. So konnte er für Mörse auflaufen – und bedankte sich mit zwei Toren für das Vertrauen der Trainer.

Trotzdem ging es mit einem 3:3 in die Schlussphase, weil Lauingen trotz eines 0:2- und 2:3-Rückstands nie aufgab. Die TSG bekam in der Nachspielzeit eine Ecke zugesprochen. Der erste Kopfball wurde noch pariert, den Nachschuss drückte Bennet Grohn über die Linie. „Wir sind echt froh über den Dreier“, so Ament, der hinzufügte: „Unsere Vorbereitung ist trotz des ersten Spiels noch nicht abgeschlossen. Auf uns wartet noch eine Menge Arbeit.“

Absagenflut, auch ein Maulwurf ist schuld

Nur in Mörse konnte auf Kunstrasen gespielt werden. Sonst ging nichts.

„Unsere Plätze waren schon die ganze Woche gesperrt. Ich hoffe es wird bald besser“, sagt Thorsten Thielemann, Trainer des VfL Wahrenholz. So war es keine Überraschung, dass seine Mannschaft gegen den SV Calberlah nicht spielen durfte. „Wir versuchen alles so gut es geht aufzufangen, trainieren auf anderen Plätzen, machen Spinning, aber so langsam stoßen wir an unsere Grenzen.“

Auch das Spiel des VfR Wilsche-Neubokel gegen den TSV Vordorf konnte nicht stattfinden. „Die Stadt hat die Plätze gesperrt“, so VfR-Coach Bernd Huneke, der nach Mörse fuhr, um die TSG zu beobachten. Noch ärgerlicher lief es bei der FSV Adenbüttel/Rethen, die den TuS Neudorf-Platendorf empfangen wollte. „In Adenbüttel wütet zur Zeit der Maulwurf“, ärgert sich FSV-Trainer Michael Horst. „Dazu ist der Platz in Rethen überschwemmt. Der ist zeitgleich unser Trainingsplatz. Den hätten wir für Wochen unbrauchbar gemacht.“ Auch die Partie des TSV Hillerse gegen den MTV Gamsen fiel aus.