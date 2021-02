Kugelstoßer David Storl im Babyglück: Sohn Karlo ist da

Leipzig. Ein klein wenig Zeit hat er sich noch gelassen, doch nun hat Karlo Storl das Licht der Welt erblickt. Genau zwölf Stunden, nachdem sein Papa David als Sieger das Kugelstoß-Meeting in Rochlitz nach drei Versuchen Hals über Kopf verlassen hatte , ist am Montagmorgen um 3.48 Uhr Sohnemann Karlo geboren. Der zweite Sohn des zweifachen Weltmeisters und Olympiazweiten ist stolze 51 Zentimeter groß und bringt 3800 Gramm auf die Waage - stolz hielt der Papa in der Uniklinik Leipzig den Kleinen auf dem Arm. Mama Marie und Karlo sind wohlauf.

Damit ist die in Markkleeberg lebende Familie nun zu fünft. Duplizität der Ereignisse: Brüderchen Jaro war vor vier Jahren in der Nacht vor dem Rochlitzer Meeting auf die Welt gekommen und war zur Geburt 52 Zentimeter groß. Ebenso stolz ist die neunjährige Schwester Nahla, die aus der ersten Ehe der Mama stammt.

Obwohl die Hallensaison für ihn gerade erst begonnen hat, legt David Storl nun der Familie wegen eine zwölftägige Wettkampfpause ein. Die nächsten Starts des 30-Jährigen sind in Polen geplant: am 12. Februar in Lodz und am 17. Februar in Torun. Höhepunkte der Hallensaison sind die deutschen Meisterschaften