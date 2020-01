Kühl-Cup: Erst zittert Kästorf, dann folgt der Triumph

Deutlicher war es dagegen in der Gruppe B, wo sich der MTV Gifhorn den ersten Platz sicherte, dahinter folgte der SV Calberlah. Doch auch der TSV Hillerse - genauso wie Kästorf als der andere beste Gruppendritte - durfte in die K.o.-Phase vorrücken. In der Gruppe C setzte sich die FSV Schöningen ohne Punktverlust durch, ihr folgten die Freien Turner.