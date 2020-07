Kult-Trainer Eduard Geyer: „Das war bei Dynamo zu viel Wiener Walzer“

„Der Mannschaft hat eine Hierarchie gefehlt“

Der 75 Jahre alte Geyer sieht vor allem einen Fehler: „Wir im Osten haben es total verpasst, gut ausgebildete ehemalige Fußballer einzubinden. Wir haben in den ersten Jahren nur in Richtung Westen geschaut und gedacht, wir müssten das kopieren, was die BRD macht.“ Man habe die gute Nachwuchsarbeit in der DDR einfach vernachlässigt. Jetzt habe man wie „etwa in Dresden zwar Fußball-Gymnasien, aber ich habe die Angst, dass wir nur noch für andere Klubs ausbilden“, betonte der letzte DDR-Nationaltrainer. Er beklagt zudem den Mangel an Führungspersönlichkeiten. „Zurzeit fehlen im Osten die Vorbilder. Meine Enkel schauen viel mehr nach Dortmund oder Bayern als zu Dynamo Dresden“, so Geyer.