Titellos zum FC Bayern: So denkt Vorstand Oliver Kahn über Trainer-Neuzugang Julian Nagelsmann

Der künftige Bayern -Chef Oliver Kahn bewertet es nicht als Handicap, dass der neue Chefcoach Julian Nagelsmann ohne einen Titelgewinn beim deutschen Rekordmeister antritt – im Gegenteil: "Ich finde es gar nicht schlecht, dass wir einen Trainer verpflichten, der nicht so hochdekoriert ist, sondern hochehrgeizig", sagte Kahn in einem Sport1-Interview, das der designierte Vorstandsvorsitzende gemeinsam mit dem Münchner Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß gab.

Die Verpflichtung von Nagelsmann sei laut Kahn eine Entscheidung gewesen, die schon lange gereift ist. Man habe die Entwicklung des 33-Jährigen schon lange beobachtet: "Julian ist kein Schnellschuss gewesen. Als Verein ist man immer verpflichtet, sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn das mit dem aktuellen Trainer nicht funktioniert. Oder sowas passiert wie jetzt mit Hansi Flick, der zur Nationalmannschaft gegangen ist", erklärte der 51-Jährige, der am Donnerstag in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurde.