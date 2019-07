Kunstrasenplätze haben ein Plastik-Problem – Wird das Granulat bald verboten?

Der deutsche Fußball braucht mehr Kunstrasenplätze. Besonders in Ballungsräumen sind Spielflächen knapp. Naturrasen ist zwar schöner, kann aber nicht so intensiv genutzt werden. Das Grün braucht immer wieder Ruhezeiten, ist vor allem bei Nässe und Kälte empfindlich. Kunstrasen lässt sich dagegen fast rund um die Uhr bespielen.

Wer schon mal auf Kunstrasen gespielt hat, weiß, dass viel Granulat hinterher am Schuh klebt und vom Platz getragen wird. Deshalb muss der Platz immer wieder aufgefüllt werden. Unklar ist, welcher Anteil des Granulats im Müll landet und wie viel in die Umwelt gelangt. Fest steht aber: Kunstrasenplätze sind für eine erhebliche Menge Mikroplastik verantwortlich. Nach Schätzungen des Fraunhofer-Instituts verursachen Kunstrasenplätze in Deutschland mehr Mikroplastik als Kosmetika und Textilwäsche zusammen.

A post shared by #GABFAF (@gabfaf.amateurfussball) on Jul 5, 2019 at 1:30am PDT

View this post on Instagram

Medienberichten zufolge könnte das Plastikgranulat deshalb bis 2022 europaweit verboten werden. Das empfiehlt die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) der EU-Kommission. Was das für die Fußballvereine und Kommunen bedeutet, ist unklar. Auf jeden Fall sorgen die Pläne für erhebliche Verunsicherung. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband etwa befürchtet eine "schwerwiegende Behinderung bis zum Zusammenbruch der Spielbetriebe". Das Land Schleswig-Holstein fördert bereits in diesem Jahr nur noch Plätze, die ohne Kunststoffgranulat auskommen. Auch anderswo werden Projekte infrage gestellt und Alternativen geprüft.

Alternativen: Sand oder Kork

Was sich durchsetzt, ist unklar. Kunstrasenplätze lassen sich auch mit Quarzsand auffüllen, der aber nicht so gut vor Verletzungen schützt. Korkgranulat ist teurer. In anderen Sportarten werden zum Teil Kunstrasen ohne Granulat eingesetzt, die vor dem Spiel gewässert werden müssen und so vor Verletzungen schützen. Auch anders konstruierte Rasenflächen, die das Granulat besser festhalten und deshalb weniger Ersatz benötigen, können helfen.

Was Spieler tun können

Und es schadet sicher auch nicht, wenn die Spieler sich bewusst sind, dass es da ein Problem gibt. Was an Granulat an den Schuhen und Sportklamotten klebt, gehört nicht ins Waschbecken oder in die Rabatten, sondern in den Müll. Oder besser noch: zurück auf den Platz.