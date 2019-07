Kunstrasenplätze: Das bedeutet das Mikroplastik-Verbot für den Amateurfußball

5000 Kunstrasenplätze gibt es in Deutschland, und viele weitere Vereine haben eine solche Anlage auf dem Wunschzettel. Anders als Naturrasen kann Kunstrasen auch bei schlechtem Wetter bespielt werden und braucht keine Erholungspausen. Gerade in Ballungsräumen, wo Rasenzeiten knapp sind, ist das für den Amateurfußball wichtig. Für umso mehr Verunsicherung hat die Debatte gesorgt, die seit einigen Monaten geführt wird: Die Europäische Union plant ein Verbot des Plastikgranulats, mit dem die Kunstrasenplätze regelmäßig wieder aufgefüllt werden.

Jeder, der schon mal auf Kunstrasen gespielt hat, kennt das: Nach der Partie klebt das Granulat an den Schuhen und am Körper. Auch bei starkem Regen und bei der Schneeräumung wird das Granulat abgetragen, kann in die Umwelt geraten - und beispielsweise Fische vergiften. Auf einem Fußballplatz liegen etwa 35 Tonnen Granulat. Nach Schätzungen eines Fraunhofer-Instituts verursachen Kunstrasenplätze in Deutschland deshalb mehr Mikroplastik als Kosmetika und Textilwäsche zusammen.