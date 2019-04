Kunstrasen-Offensive auf Leipziger Sportplätzen

Leipzig. Endlich kommt Bewegung ins Kunstrasen-Baugeschehen für Leipzigs Fußball-Vereine. Bislang gab es vorwiegend in Leipzigs Umgebung die fürs Training vor allem im Winter so wichtigen Allwetter-Plätze. Die meisten Vereine der Messestadt konnten nur neidisch nach Delitzsch, Eilenburg, Grimma, Döbeln, Machern, Naunhof, Taucha oder Groitzsch blicken. Bei Bedarf mussten sie gegen Miete meist dorthin ausweichen.

In Leipzig gab es bislang nur an der SFV-Sportschule Egidius Braun in Abtnaundorf und bei Rotation 1950 an der Delitzscher Straße moderne Kunstrasen. Und natürlich bei RB am Cottaweg. Roter Stern hat am Goethesteig soeben immerhin ein Kunstrasen-Kleinfeld eingeweiht, beim 1. FC Lok ist ein entsprechendes Großfeld im Bau und soll bis spätestens Herbst fertig sein. Bei Chemie ist man in Gesprächen mit der Stadt, wie Vorstand Frank Kühne berichtet, und die Planungen für einen neuen Kunstrasen sind weit fortgeschritten.

„Da ist ganz schön Musik drin – im Sport in Leipzig“, sagt Sportbürgermeister Heiko Rosenthal, der sich zusammen mit seiner Amtsleiterin Kerstin Kirmes am Montag in der Brüderstraße den Fragen der Leipziger Vereine stellte und das „Sportprogramm 2024“ vorstellte. Zusammen mit Unterstützung durch den Freistaat Sachsen wolle man in Leipzig jährlich im Schnitt zwei Kunstrasenplätze fördern wofür rund eine halbe Million Euro zur Verfügung steht. Bis einschließlich 2024 könne die Messestadt so bis zu zehn solcher Anlagen umsetzen.

Hohe Hürde Eigenanteil

Bedenken an dem Vorgehen des Sport-Dezernats äußerte Philipp Bludovsky vom FC Blau-Weiß: „In zehn Jahren hat Roter Stern die benötigten 300 000 Euro akquirieren können – das kann sonst kaum ein anderer Verein.“ Hier wurde allerdings neben einem Kunstrasen-Kleinfeld inklusive Flutlicht auch ein Fairplay-Kleinfeld und ein Rasengroßfeld sowie der Sozialtrakt eingeweiht. Doch bereits zehn Prozent Eigenanteil für einen Kunstrasen können viele Vereine sehr belasten – mitunter kann das Geld nicht aufgebracht werden.

Doch nicht alle sind so pessimistisch. Weitere Vereine setzen ihre Träume eines Kunstrasenplatzes derzeit in die Tat um. Oberligist FC International, der die Ausschreibungen für die Bauaufträge in diesen Tagen verschickt hat, will „möglichst noch im Mai mit den Arbeiten am Mariannenpark beginnen und Ende September fertig sein“, so Geschäftsführerin Ulrike Schlupp.

Lindenau, Liebertwolkwitz und Engelsdorf sind bereits weit im Planungsverfahren

Stadtligist SV Lindenau hat am Charlottenhof auf dem ehemaligen Hockeyfeld mit den vorbereitenden Arbeiten zum Bau eines Großfeld-Kunstrasens für Fußball selbst begonnen, am 23. April sollen die Baufirmen anrücken. Mitte April soll es auch beim SV Liebertwolkwitz losgehen, dort steht das Ganze unter dem Motto „Vom Acker zum Grün“. Und bei der SG Taucha wird – wenngleich nicht unter Leipziger Verwaltung – der 20 Jahre alte Kunstrasen ausgetauscht. „In unserem Stadion an der Kriekauer Straße wird außerdem die ebenso alte Tartan-Laufbahn erneuert sowie ein Bolzplatz neben dem Sozialgebäude mit richtigem Rasen versehen“, blickt SGT-Präsident Achim Teichmann vorfreudig voraus.

Lok Engelsdorf plant an der Hans-Weigel-Straße Feld 2 in einen Kunstrasen umzuwandeln, ist derzeit in der Planung sowie beim Sammeln der geforderten Eigenmittel. „Nächstes Jahr soll Baubeginn sein“, kündigt Präsident Lutz Lehmann an. Und beim Leipziger SC ist man ebenfalls dabei, die zehn Prozent Eigenmittel zusammenzukratzen, die Fördermittelzusage der Stadt ist an der Pistorisstraße im März eingetroffen.

Auf der „Dialog direkt“-Veranstaltung mit Rosenthal wurde neben den Kunstrasenplätzen aber auch die in diesem Jahr geringere Förderhöhe für viele Vereine besprochen. Dies sei besonders auf die verschiedenen Interessen von Land und Stadt zurückzuführen, so Amtsleiterin Kirmes. So fehlen Vereinen wie FC Blau-Weiß in diesem Jahr vermutlich eine Förderung von zehn Prozent – es mangelt an den Geldern vom Freistaat, die andere Projekte bezuschussen. Auch die fehlenden Sportplätze in den Bebauungsplänen der Grünflächen beispielsweise am Bayerischen Bahnhof kritisierten die Vereinsvertreter, hier fehle es aber am Interesse und Geld der Investoren, um solche Projekte zu integrieren und auch der Lärmschutz sei dabei problematisch, so Kirmes.

Frank Müller/Tilman Kortenhaus

