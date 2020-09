Kevin Kuranyi: Wagner-Aus bei Schalke 04 zu spät - "Der Neue hat die Hypothek des Horror-Starts"

Könnten ins Spiel gebrachte Namen wie Manuel Baum, Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz oder Valérien Ismaël den Klub retten? "Ich will mich da gar nicht an Namensspekulationen beteiligen. Aber es sollte ein Trainer sein, der zur Schalker Malocher-Mentalität passt, der hart genug ist, um eine Kabine in den Griff zu bekommen – und eine Nähe zu den Menschen hat. Denn auf Schalke gehört mehr als irgendwo sonst dazu, dass man die Fans, das Umfeld, den ganzen Verein mitnimmt. Und natürlich sollte er schon einmal gezeigt haben, dass er ein Team formen und mit ihm Erfolg haben kann", meint Kuranyi.

Kuranyi über die Schalke-Krise: "Gibt meistens viele Faktoren"

Es ist nun sehr schwierig für Sportchef Schneider, einen Nachfolger für den am Sonntag geschassten Wagner zu finden. Am Montagnachmittag tagte der Aufsichtsrat des Klubs - turnusmäßig. Die erste Einheit der Woche am Dienstag in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag gegen RB Leipzig leiten wohl die Athletiktrainer Werner Leuthard und Quirin Löppert. Eine schnelle Entscheidung in der Trainer-Frage ist nicht in Sicht.