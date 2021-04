Kurios: Frankfurt gibt Hütter-Wechsel auf den Tag genau drei Jahre nach Kovac-Abgang bekannt

Sportlich war die Situation eine ähnliche. Die Eintracht befand sich mit Kovac auf Europa-Kurs, lag nach dem 29. Spieltag mit drei Punkten Vorsprung auf einem Europa-League-Platz und nur zwei Zähler hinter den Champions-League -Rängen. Nach der offiziellen Bekanntgabe des Trainer-Wechsels kassierten die Adler vier Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Partien - und rutschten auf Rang acht ab. Doch durch einen Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern (3:1) sicherte Kovac mit seinem Team doch noch die Teilnahme an der Europa League.

Adi Hütter wechselt zur kommenden Bundesliga-Saison von Eintracht Frankfurt zum Ligarivalen Borussia Mönchengladbach. Dies bestätigten die beiden Vereine an einem besonderen Datum. Heute genau vor drei Jahren gab die SGE einen ähnlichen Wechsel bekannt: Der Transfer von Niko Kovac am Saisonende 2017/18 zum FC Bayern wurde offiziell bestätigt. Der 13. April sorgt damit bei einigen Eintracht-Fans für keine schönen Erinnerungen.

Vor dem 29. Spieltag der aktuellen Saison hat die Eintracht bereits sieben Punkte Vorsprung auf die Europa-League-Ränge. Auch deshalb hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Zweifel darüber gegeben, dass Hütter tatsächlich nach Gladbach wechseln könnte. Doch am 13. April machten die Klubs den Transfer offiziell. Frankfurt trifft im Liga-Endspurt noch auf Gladbach, Augsburg, Leverkusen, Mainz, Schalke 04 und Freiburg. "Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter", betont Hütter vor seiner Abschiedstour.