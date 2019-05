Kurios: Union-Präsident Dirk Zingler erlebt Schlusspfiff auf Toilette

Die letzten Minuten vor dem lange ersehnten ersten Bundesliga-Aufstieg seines 1. FC Union Berlin konnte Dirk Zingler nicht mehr von der Tribüne aus mitansehen. Stattdessen verfolgte der Club-Präsident den Schlusspfiff zum 0:0 gegen den VfB Stuttgart an einem ungewohnten Ort. „Meine Frau war auf der Damentoilette, ich war auf der Herrentoilette“, berichtete der langjährige Chef des Fußball-Clubs aus Köpenick am Montagabend.

In Bildern: So feiert Union Berlin den historischen Aufstieg in die Bundesliga