Kuriose Bilder in der Serie A: Aufwärmen ohne Spiel in Bologna - Inter-Sieg am "grünen Tisch"?

Der erste Spieltag des neuen Jahres hat in der Serie A am Donnerstag für kuriose Bilder gesorgt. Weil die jeweiligen Gesundheitsämter mehrere Mannschaften - neben dem FC Bologna auch Udinese Calcio, US Salernitana und den FC Turin - aufgrund von Corona-Infektionen teilweise in Quarantäne geschickt hatten, konnten mehrere Partien nicht ausgetragen werden. Noch am Mittwochabend hatte der Liga-Rat sich aber laut Medienberichten gegen eine Verlegung ausgesprochen. Die Folge: Wie Fotos aus dem Stadion des FC Bologna nahelegen, erschien das Team von Inter Mailand am Donnerstag vor dem für 12.30 Uhr geplanten Anpfiff zum Aufwärmen, als würde das Spiel stattfinden. Gegner Bologna war jedoch nicht anwesend. Inter-Boss Beppe Marotta bezeichnete die Situation bei Sky Sport Italia als "chaotisch". Anzeige

Ähnliches scheint sich in der Arena von Atalanta Bergamo abgespielt zu haben, wie entsprechende Aufnahmen vor dem vermeintlichen Heimspiel gegen Turin vermuten lassen. Der Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens hielt eine Trainingseinheit ab, nachdem Gegner FC Turin nicht zugegen war.

Erst am Donnerstag einigten sich die Liga-Bosse kurzfristig auf eine Mindestanzahl an Spielern. Sollten einer oder mehrere Kicker coronapositiv sein, müsse der betroffene Klub dennoch seine Partie bestreiten, wenn noch 13 Spieler - davon ein Torwart - aus dem Kader negativ und damit verfügbar seien, teilte die Liga am Donnerstag mit. Die Regelung gelte nur für diese Saison. Wer die Mindestanzahl erfülle und trotzdem nicht antrete, verliere am grünen Tisch mit 0:3. Was das konkret für die vier Begegnungen bedeutet, die am Donnerstag nicht stattgefunden haben, war zunächst unklar. Möglich scheint, dass etwa die Partie in Bologna mit 3:0 für Inter gewertet wird - und damit gegen die Gastgeber, die nicht antreten konnten. Die Serie A hatte die ausgefallenen Partien auf ihrer offiziellen Homepage am Abend noch nicht mit Ergebnissen versehen.