Kuriose DFB-Nominierung: Nadiem Amiri rief Bundestrainer Joachim Löw selbst an

Mit der Berufung in die A-Nationalmannschaft sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen, berichtete der 52-malige Junioren-Nationalspieler. "Ich habe immer darauf gehofft", sagte Amiri, der mit der U21 große Erfolge feierte. Vor zwei Jahren wurde er mit dem DFB-Nachwuchs Europameister, bei der diesjährigen EM reichte es für ihn und seine Kollegen immerhin zum zweiten Platz. "Er hat sich die Nominierung über einen langen Zeitraum verdient", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz am vergangenen Freitag, nachdem Löw seinen Kader für den Test am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland bekanntgegeben hatte.