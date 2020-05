Kuriose Idee aus Dänemark: Fans von Aarhus trotz Geisterspiel im Stadion - virtuell

Mittendrin - und irgendwie doch nicht. So könnte man wohl das Gefühl beschreiben, wenn man der Idee der Verantwortlichen des dänischen Erstligisten Aarhus GF folgt. Nach einer mehr als zweieinhalbmonatigen Corona-Pause startet die erste dänische Fußballliga am 28. Mai in den Rest ihrer Saison. Den Auftakt nach der wochenlangen Unterbrechung wird wie geplant die Nachholpartie zwischen Aarhus GF und Randers FC machen, wie der Ligaverband Divisionsforeningen am Montag mitteilte.

Fans können sich per Video ins Stadion schalten

Am Pfingstwochenende und dem 7. Juni folgen dann die letzten beiden Spieltage der ersten Saisonphase in der Superliga, in deren Anschluss die sechs besten Teams in Dänemark den Meister unter sich ausspielen. Derzeit liegt der FC Midtjylland mit komfortablem Vorsprung vor dem Titelverteidiger FC Kopenhagen an der Tabellenspitze.