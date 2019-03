Kuriose Pressekonferenz: Hertha-Trainer Pal Dardai will nach Leipzig-Pleite "nichts erzählen"

Nach seiner höchsten Niederlage als Trainer von Hertha BSC wollte Trainer Pal Dardai lieber nicht viel reden. „Erstmal ist es schmerzhaft, jetzt hier zu sitzen und etwas zu erzählen. Zweite Sache: Ich werde nichts erzählen“, sagte der 43-Jährige bei der Pressekonferenz nach der 0:5-Klatsche der Berliner am Samstag in der Bundesliga bei RB Leipzig. Er wolle erstmal nach Hause, versuchen zu schlafen und ein bisschen nachdenken. „Bevor ich jemanden beleidige oder Sachen sage, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Deswegen habe ich gelernt, in solchen Situationen - Gottseidank ist es die erste - meinen Mund zu halten.“