Kuriose Szene vor dem EM-Auftakt: Spielzeugauto als Ball-Lieferant sorgt für Spott

Die Eröffnungszeremonie der Europameisterschaft hatte einiges zu bieten. Mit einer Show im Olympiastadion von Rom ist das Turnier offiziell eröffnet worden. Bei der kleinen Zeremonie vor dem ersten Vorrundenspiel zwischen Mit-Gastgeber Italien und der Türkei sang zunächst Tenor Andrea Bocelli, dann präsentierten Sänger Bono und Gitarrist The Edge von der Band U2 zusammen mit DJ Martin Garrix den offiziellen EM-Song "We Are The People". Zudem gab ein kleines Feuerwerk, 24 überdimensionale Bälle in den entsprechenden Landesfarben standen für die 24 teilnehmenden Nationen. Anzeige

Für Diskussionen sorgte aber weniger das farbenfrohe Programm im Vorfeld der Partie zwischen der Türkei und Italien als vielmehr die Ankunft des Spielballs. So wurde der "Uniforia" von einem ferngesteuerten Spielzeugauto in die Spielfeldmitte gefahren. Bei den Zuschauern sorgte das für Erheiterung, die sich auch im Netz äußerte. Dort wurde der kuriose Spielball-Lieferant eingehend diskutiert. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie ließ sich davon nicht beirren, nahm stattdessen den Ball entgegen und pfiff das Spiel ordnungsgemäß an.

Auf dem Platz passierte im ersten Durchgang indes weniger diskutables. Tore blieben bei der Partie zunächst aus. Die Teams gingen mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Erst im zweiten Durchgang platzte durch ein Eigentor von Türkei-Profi Merih Demiral der Knoten und sorgte für das erste Tor des Turnier zugunsten der Italiener. Das Turnier in elf Ländern, das wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, endet am 11. Juli mit dem Finale im Londoner Wembley-Stadion.

