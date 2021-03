Kuriose Tor-Panne: WM-Quali-Spiel von Schweiz gegen Litauen kann erst mit Verspätung starten

Die Schweizer knüpften am Sonntagabend so direkt an ihr Auftaktspiel an. In Bulgarien hatte man beim 3:1 (3:0) einen nationalen Rekord aufgestellt. Breel Embolo (7.), Haris Seferovic (10.) und Steven Zuber (12.) erzielten drei Tore in den ersten zwölf Minuten – so schnell hatte eine Mannschaft der Eidgenossen nie mit drei Treffern vorne gelegen. Für Litauen stand am Sonntag indes der Auftakt in den Qualifikationswettbewerb für das Turnier in Katar auf dem Programm. Die Balten hatten am ersten Spieltag spielfrei.