Kurioser Advents-Crosslauf: Nikolaus läuft mit, der Erste ist nicht der Sieger

Im Vorjahr hatte Corona den Advents-Crosslauf des VfR Wilsche/Neubokel noch gestoppt, diesmal ließ sich die Laufgemeinde auf der preußische Meile (7532,48 Meter) nicht bremsen. Spartenleiter Stefan Hölter: „Ich bin begeistert, dass trotz der besonderen Corona-Bedingungen alle Gemeldeten auch am Start waren.“

Bei Sonnenschein und kühlen Temperaturen gingen 19 Läuferinnen und Läufer in Wilsche gut gerüstet an den Start. In den Dünen des Allerurstromtals musste das Feld auch über natürliche Hindernisse aus Baumstämmen und Schlingpflanzen springen.