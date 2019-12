Kurioser Fehlschuss von Marco Richter: Augsburg-Profi vergibt Chance kläglich - So reagiert das Netz

Wie konnte er den daneben schießen? FC-Augsburg -Profi Marco Richter hat nach seinem Fehlschuss im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag einen Platz in allen Pannen-Rückblicken dieser Hinrunde sicher. Der 22 Jahre alte Stürmer, dessen Stern bei der U21-EM in diesem Sommer aufgegangen war , stand allein vor dem Mainzer Tor - und zielte daneben. Fast noch schlimmer: Nur wenige Minuten später erzielt Levin Öztunali das 1:0 für Mainz 05 . Immerhin gibt es ein Happy End: In der 41. Minute trifft Richter dann doch - zum 1:1.

Netz spottet über Fehlschuss von Marco Richter: "Fehlschuss des Jahres"

Was war passiert? Der Mainzer Öztunali wurde von Vargas in der 11. Minute unter Druck gesetzt und rutschte am eigenen Sechzehner als letzter Mann weg. Vargas schnappte daraufhin den Ball und legte ihn von links in die Mitte zum freistehenden Richter. Der Deutsche musste nur noch ins leere Tor des in Richtung von Vargas gelaufenen Zentner einschieben - und schoss doch noch am Tor vorbei. Vier Minuten später machte Öztunali seinen Fehler dann mehr als wett. Sein strammer Linksschuss aus 20 Metern flog über Augsburg-Keeper Tomas Koubek hinweg ins Tor. Auch für Richter gab es ein Happy End zum Ende der Halbzeit. Nach Vorlage von Florian Niederlechner netzte Richter aus circa drei Metern ein.