Kurioser Modeste-Torjubel: Baumgart findet es "okay", ist aber auch wegen Fans "angepisst"

Diese Kult-Szene gehört in jeden Saison-Rückblick: Nach seinem erlösenden Ausgleichstreffer lief Anthony Modeste zu seinem Trainer Steffen Baumgart, setzte sich dessen Schiebermütze auf und vollführte ein Tänzchen. Erst danach wischte der Franzose dem Coach die Mütze durch das Gesicht, ehe sich Baumgart seine Kopfbedeckung schnappte. Mit einem Doppelpack beim 2:2 (1:2) gegen Union Berlin hatte Modeste am Sonntag den 1. FC Köln wieder einmal im Alleingang vor einer Niederlage bewahrt. Modeste (7.) brachte sein Team in Führung. Nachdem Julian Ryerson (9.) und Grischa Prömel (45.+1) das Spiel für die Gäste zwischenzeitlich gedreht hatten, war der Kölner Torgarant in der 86. Minute erneut zur Stelle.

Anzeige