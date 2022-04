Kurioser Torjubel: Köln-Star Anthony Modeste verschenkt eigenen Kaffee an Fan

Kein Trikotausziehen, kein Salto, kein exzessiver Lauf über den halben Platz: Anthony Modeste hat am Samstagnachmittag mit einem ganz besonderen Torjubel auf sich aufmerksam gemacht. Statt sich über seinen Führungstreffer kurz vor der Halbzeit gegen Arminia Bielefeld mit seinen Teamkollegen des 1. FC Köln zu freuen, griff er nach dem 2:1 zu einer Tüte hinter dem Tor und kramte eine Packung seiner eigenen Kaffee-Marke hervor. Die Modeste-Röstung gibt es bei Rewe, dem Hauptsponsor der Kölner, zu kaufen. Den Beutel, mit dem er jubelte, schenkte Modeste nach dem Treffer einem Fan.

Den Modeste-Kaffee ist erst seit rund um den Jahreswechsel erhältlich. "Die besten Rohkaffeesorten aus aller Welt werden von unseren Kaffee Experten ausgewählt und in kleinen Mengen schonend geröstet", heißt es auf der Internetseite des Kaffees, der zu 70 Prozent aus Brasilien und zu 30 Prozent aus Indien stammt.

Geröstet werde der Kaffee laut Hersteller aber direkt in Köln, was ihn nachhaltig macht. Zum Kaffee-Geschenk passt also, dass der Sponsor auf seinen Trikot-Schriftzug gegen Bielefeld verzichtete und stattdessen der Slogan "Lebe nachhaltig" auf den Trikots der Köln-Profis aufgedruckt war.