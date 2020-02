Kurioser Vorschlag: Handball-Schiedsrichter fordert Zeitstrafen im Fußball - "Allen geholfen"

Dieser Vorschlag wäre eine Revolution im Fußball! Handball-Schiedsrichter Lars Geipel hält in der Debatte über mangelnden Respekt gegenüber Referees auch im Fußball die Einführung von Zeitstrafen für sinnvoll. „Meine ganz persönliche Meinung ist: Für Situationen wie im Fall Pléa sollte auch der Fußball noch mal über solche temporären Strafen nachdenken. Damit wäre allen geholfen “, sagte der 44-Jährige der Rheinischen Post.

Schiedsrichter im Fußball brauchen Courage

Dass die Fußball-Schiedsrichter angehalten sind, Unsportlichkeit schärfer zu ahnden, begrüßt Geipel. „Allerdings kommt eine solche Regelung viele Jahre zu spät. Was auf den Plätzen passiert, insbesondere auch in der Bundesliga, wirft ein schlechtes Licht auf den Fußball und hat Auswirkungen bis in die untersten Klassen“, sagte Geipel, der zuletzt das Spiel um Rang drei bei der Handball-EM geleitet hatte.