Kurioses Eigentor: Bayer-Keeper Lukas Hradecky erklärt Patzer im DFB-Pokalfinale gegen Lewandowski

" Er hatte mich etwas überrascht ", sagte der enttäuschte Keeper von Bayer Leverkusen über den Schuss von Robert Lewandowski aus der Distanz. "Ich wollte meine Position finden." Das gelang offenbar nicht. Was kurios aussah, war von Bayerns Stürmer Lewandowski sogar so geplant. "Ich habe gemerkt, dass er ein bisschen nach vorn gegangen ist. Das war eine kleine Überraschung. Man muss es immer probieren. Das war mein erster Gedanke ", so der polnische Stürmer.

Bayer-Sportchef Rolfes: "Hohe Ziele in der Europa League"

Diese Szene nahm der Finne dann sogar als Ausgangspunkt für eine Kampfansage. "Ich habe nächste Saison etwas gut zu machen", sagte er. Vorher können er und Bayer Leverkusen allerdings in der Europa League doch noch auf einen Titel hoffen. Ab August wird per Finalturnier unter anderem in NRW der Sieger ausgespielt - und Bayer präsentierte sich in der Europa League vor der Coronapause stark. Das weiß auch Simon Rolfes, Sportchef bei Bayer: "Natürlich müssen wir die Wunden lecken, die Enttäuschung verarbeiten. Wir haben hohe Ziele in der Europa League und werden da angreifen."