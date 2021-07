Kurioses Testspiel für Union Berlin: Gegner steckt im Stau, Team spielt gegen sich selbst

Doch Union machte aus der Not eine Tugend - und die Fans glücklich. Damit die 2000 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei aber entschädigt werden konnten, schickte Union-Trainer Urs Fischer seine insgesamt 22 Spieler zu einem munteren Spielchen über zweimal 30 Minuten auf den Platz.

Bayern-Leihgabe Leon Dajaku entscheidet Not-Spiel für Union Berlin I

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte der neu verpflichtete Stürmer Kevin Behrens die in rot-schwarz angetretenen „Gäste“ nach 38 Minuten in Führung. Doch nur eine Minute später glich Suleiman Abdullahi für die "Gastgeber" aus, die in den Ausweichtrikots spielten. 13 Minuten vor dem Ende gelang Leon Dajaku die erneute Führung für die Roten". Die Leihgabe des FC Bayern München schnürte eine Minute vor dem Abpfiff einen Doppelpack und besorgte den 3:1-Endstand in dem munteren Trainingsspiel. "Danke fürs Kommen, danke für Eure Geduld, danke für Euren Humor", bedankte sich Union via Twitter bei den Fans fürs Erscheinen.