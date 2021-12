Kurth und Meyer springen ein: Bei RB Leipzig übernimmt jetzt das Erzgebirge

Der ebenfalls positiv getestete Cheftrainer Jesse Marsch, 48, wurde noch nicht von den häuslichen Fesseln im schönen Gohlis befreit. Dem US-Amerikaner droht nach dem 5:0 in Brügge und dem 1:3 gegen Leverkusen das dritte Couch-Match in Folge. Weil auch Marschs Assistent Achim Beierlorzer, 54, corona-positiv ist, muss es beim wieder mal sehr, sehr wichtigen Spiel in Berlin die junge Trainer-Garde richten.

Als da wären: Marco Kurth, 43, in Eisleben geboren. Und der gebürtige Hallenser Daniel Meyer, 42. Kurth gehört zu Marschs Trainerteam, Meyer ist Coach der hauseigenen U19. Beide haben eine erzgebirgische Vergangenheit. Anzeige

Auer Vergangenheit

Kurth war von 2000 bis 2008 Stammspieler beim FC Erzgebirge Aue, eroberte die Fan-Herzen mit langen Loden und langem Atem. Außerdem überzeugte der attraktive Held der Arbeit mit Schalk im Nacken und Interviews, die eben nicht in „Gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen“ kulminierten.

Meyer war in der Saison 2018/2019 gar nicht mal unerfolgreicher Cheftrainer des FC Erzgebirge, wurde dann in einer Nacht- und Nebelaktion von Club-Chef Helge Leonhardt, 61, entlassen. Laut Gerüchteküche entsprachen Meyers Sendungsbewusstsein und seine durchaus Club-kritische Haltung nicht Leonhardts Gusto.

Den Herren Kurth/Meyer mit Rat und Tat zur Seite steht/sitzt aller Voraussicht nach RB-Lizenzspieler-Verantwortlicher Frank Aehlig. Der weitgereiste 52-jährige Dresdner hatte schon in Brügge und gegen Bayer den erkrankten Teammanager Babacar N´Diaye, 47, ersetzt und nicht nur das Täfelchen mit der Nachspielzeit gestemmt. Der in Zwenkau lebende Aehlig hat im Fußball alles und das Gegenteil von allem erlebt, gilt als unaufgeregt-uneitler Zeitgenosse.



Nachwuchsarbeit in rosa Licht getaucht

Bliebe unter anderem die Frage, wie viele Fans am Freitag dabei sein dürfen. Stand der Dinge: Die eine glänzende Saison spielenden Unioner (20 Punkte, zwei mehr als Leipzig) dürfen (noch) 13.505 Fans in die legendäre Alte Försterei lassen. Bisher sind 888 Tickets für den Gästebereich verkauft worden. Dass es dort bei Gastspielen der Rasenballer immer mal wieder mächtig müffelt, sei hier nur am Rande erwähnt und kann unter der Rubrik „Buttersäure bei die Fische“ abgeheftet werden. Der Zuschauer-Stand der Dinge könnte sich am Donnerstag noch ändern und in Geister-Kulissen für den Berliner oder gar den kompletten deutschen Profi-Fußball münden.

Nein, es ist in diesen Tagen nicht alles schlecht am Cottaweg. Siehe die beiden U19-Dachse, die zu Profi-Einsätzen gekommen sind und die kritisierte Nachwuchsarbeit in rosa Licht tauchen. Angreifer Hugo Novoa, 18, kam 2019 von Deportivo La Coruna nach Leipzig, überzeugte bei seinen Profieinsätzen mit Schnelligkeit, Mut, Robustheit und erstaunlicher Reife auf und neben dem Platz. Im Juli 2021 schaffte Novoa bei der Leipzig International School seinen Abschluss.