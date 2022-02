Kurz vor Abreise nach Brasilien: Positiver Corona-Test bei Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann

Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist wenige Tage vor der Abreise nach Brasilien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Dienstagabend mit. Der 48-Jährige, der geboostert ist, hat bislang einen milden Verlauf und hofft nach wie vor, am Samstag die Reise antreten zu können. Die deutsche Mannschaft trifft am 4./5. März in Rio de Janeiro auf Brasilien.

